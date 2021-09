„Warum das Englische? Was soll das?“

Die Gemeinde Stemwede will mit ihrer Tourismusoffensive in die Herbst-/Wintersaison starten.

Während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ließ Bürgermeister Kai Abruszat dazu Bilder vorstellen, die als Vorschlag Teil der Werbekampagne sind.

„Stemwede fest im Sattel – it‘s all ride“ wirbt dafür, dass die Gemeinde mit ihren ruhigen, flachen Straßen und touristischen Zielen ein idealer Ort für Radtouren und Radtourismus-Urlaub ist.

Das Radfahren auf den verkehrsarmen Gemeindestraßen in Stemwede soll besonders beworben werden. Foto: Gemeinde Stemwede

Auch das Wandern soll gezielt in den Sozialen Medien, im Internet, an drei Außenstandorten am Dümmer (Lemförde, Hüde und Diepholz) und einschlägigen Tourismusmagazinen in der Region beworben werden. Hier waren die Verfasser aus der Gemeindeverwaltung besonders mutig, als sie den Slogan „Stemwede statt Steiermark – so wanderfull“ entwarfen.

Ein drittes Bild zeigte die Aufschrift „Stemwede, die volle Packung – we want moor“. Damit soll insbesondere für das Naherholungs- und Naturschutzgebiet Oppenweher Moor geworben werden.

Es gehe darum, dass sich der Bekanntheitsgrad Stemwedes durch diese – offensive – Werbung erhöhe, betone Bürgermeister Kai Abruszat. Zielgruppe seien insbesondere die Gäste am Dümmer, und hier die Urlauber im neuen Ferienpark Marissa in Lembruch, der dem See seit der Eröffnung der großen Anlage einen enormen Schub an Touristen beschert hat.

Das Moor, hier mit dem Beobachtungsturm in Oppenwehe, ist besonders reizvoll. Gerade in der Coronazeit nutzen unzählige Spaziergänger den Aufenthalt in der Natur zur Entspannung. Foto: Gemeinde Stemwede

Aber auch Tagestouristen solle die Stemweder Kampagne ansprechen, betonte der Verwaltungschef. „Die passenden Themen für den Herbst, nämlich Wandern, Radfahren und Moorlandschaften, sollen Menschen in unsere schöne Gemeinde locken.“

Kai Abruszat kündigte an, dass im Gemeindegebiet selbst demnächst Info-Stelen – etwa im Kurpark Levern – aufgestellt würden, an denen sich Besucher digital über die tourischen innergemeindlichen Ziele informieren könnten.

Als der Bürgermeister dann den Ausschuss fragte, ob dazu das Wort gewünscht werde, meldet sich Abruszats FDP-Parteifreund Wolfgang Fricke. „Ich finde die Bilder insgesamt zwar gut gelungen, möchte aber eine Sache anmerken“, sagte der FDP-Fraktionschef. „Ich finde die englischen Begriffe auf den Plakaten nicht passend. Wir machen diese Tourismuskampagne doch überwiegend für Leute älteren Semesters und nicht für Leute aus London“, sagte Fricke. „Es sind eher Leute, die aus der Umgebung kommen, aus Ostwestfalen, also überwiegend Einheimische. Was soll das also mit dem Englisch?“

„Allein die Tatsache, dass man über die Titel schon redet, ist ein Beweis dafür, dass man sich mit der Botschaft auseinandergesetzt hat“, erwiderte Kai Abruszat. „Die einen sagen so, die anderen sagen so: Ich finde die Darstellung und den Slogan recht gelungen.“ Eine gewisse gestalterische Freiheit sei ja nicht schlecht. „Aber ich nehme das gern auf und bespreche das mit uns im Haus.“

Wolfgang Fricke, +FDP-Fraktionsvorsitzender im Stemweder Gemeinderat. Foto: privat

Uta Gesenhues (Grüne) sagte: „Ich fand es ganz witzig“. Sie selbst spreche ja beide Sprachen, doch habe sie bei Kindern Bedenken, die der Sprache noch nicht so mächtig seien. Wenn ein Schüler das englische Wort „more“ (mehr) wie „moor“ schreibe, nur weil er dies so auf dem Plakat gelesen habe und verwundert sei, wenn der Lehrer diesen Fehler rüge, sei dies nicht so toll, gab Gesenhues, selbst Lehrerin, zu bedenken.