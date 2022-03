Warum der CDU-Abgeordnete Haase für die Rückkehr zur Wehrpflicht ist

„Um die Bundeswehr zukunftsfähig zu machen, könnte eine allgemeine Dienstpflicht mit der Möglichkeit einer Wehrpflicht wieder eingeführt werden“, sagte MdB Haase am Montag dem WESTFALEN-BLATT. Der Beverunger setzt sich seit Jahren für eine einjährige Wehr- und Dienstpflicht ein und hat das regelmäßig als Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU (KPV) thematisiert. Haase erklärte schon 2019: „Die Aussetzung der Wehrpflicht und der Wegfall des Zivildienstes haben Lücken nicht nur in der Armee gerissen. Immer weniger Menschen sind auch in Zivil- und Katastrophenschutz ausgebildet und können ‚Erste Hilfe‘ leisten. Gleichzeitig besteht eine Bedrohung durch Terrorismus und Extremwetterlagen. Sie erfordern haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte.“

Niklas Nesemeier aus Steinheim ist mit diesem Foto in die Garnisonsgeschichte des ABC-Abwehrbataillon 7 eingegangen. General-Weber-Kaserne Höxter, 2011: Der letzte Wehrpflichtige wird verabschiedet. Foto: Michael Robrecht

Christian Haase sagte dem WESTFALEN-BLATT, dass die Rückkehr zur Wehrpflicht nicht sofort möglich sei und einen längeren Vorlauf brauche. Es müssten erst neue Kasernen eröffnet, Hunderte Ausbilder qualifiziert und viel militärisches Material neu beschafft werden. Ohne diese Grundlagen sei eine Rückkehr zur Wehrpflicht unrealistisch.

Zwei Kolonnen mit Fahrzeugen und Soldaten verlassen hier die General-Weber-Kaserne zu ihrem Einsatz in Litauen. Foto: Bundeswehr Höxter

Haase konkret: „Im Rahmen einer allgemeinen Dienstpflicht bezogen auf Zivil- und Katastrophenschutz könnten junge Erwachsene wohnortnah eine dreimonatige Grundausbildung in Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes, des Eigenschutzes, der Lebensrettung und der Ersten Hilfe und über Rechte und Pflichten des Bürgers im Verteidigungs- und Katastrophenfall absolvieren. Daran könnten sich entweder eine selbständige weitere Verpflichtung bei Feuerwehr, THW, Zivilschutz, Rettungswesen, Bundeswehr und Übungen des Katastrophenschutzes über zehn Jahre mit mindestens zwölf Monaten anschließen.

Elf Jahre gibt es jetzt keinen Militärdienst mehr: Die Wehrpflicht ist 2011 aber nur ausgesetzt worden, sie wurde nie abgeschafft. Demzufolge könnte sie mit einem Beschluss des Bundestages jederzeit wieder eingeführt werden. Das Grundgesetz kennt den Verteidigungsfall und dessen Vorstufe den Spannungsfall. Richtig heikel könnte es dann werden, sollte Wladimir Putin einen Angriff auf ein Nato-Mitgliedstaat starten, zum Beispiel die baltischen Staaten oder Polen. Dann würde der NATO-Bündnisfall sofort greifen und Deutschland wäre zum Beistand verpflichtet. Die Bundeswehr stände sofort aktiv im Krieg.

Auch CDU in Niedersachsen will Rückkehr zur Wehrpflicht

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die niedersächsische CDU eine Wiedereinführung der seit 2011 ausgesetzten Wehrpflicht in Deutschland ins Spiel gebracht.Wolle die NATO als effektives Bündnis glaubwürdig sein,

Der Spürpanzer Fuchs des ABC-Abwehrbataillons 7 in Höxter: Das Heer braucht dringend Munition, Hunderte neue Panzer und Fahrzeuge, um die Landesverteidigung effektiv sicher zu stellen. Foto: Bundeswehr Höxter

müsse sie in Zentral- und Osteuropa ihre Abschreckungspräsenz gegenüber Russland sichtbar stärken, heißt es in einem Positionspapier der niedersächsischen CDU, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt.

Reservistenverband: „Land braucht auch Soldaten“

Der Präsident des Reservistenverbandes, Prof. Patrick Sensburg aus dem benachbarten Brilon, spricht sich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. „Es ist möglich, die Wehrpflicht über eine allgemeine Dienstpflicht umzusetzen“, sagte der langjährige CDU-MdB aus dem Hochsauerlandkreis. „Das würde für Männer und Frauen gelten.“ Sensburg machte laut Nachrichtenagenturen aktuell diesen Vorschlag: „Ein Jahr für Deutschland, ein Jahr, in dem junge Menschen, die volljährig sind und ihre Ausbildung absolviert haben, etwas für den Staat und die Gemeinschaft tun.“ Um ein Land zu verteidigen, brauche es nicht nur gute Ausrüstung, sondern auch Soldaten und Soldatinnen. „Deswegen benötigen wir die Wehrpflicht, zum Aufwuchs und zur Durchhaltefähigkeit“.

Ein Kommentar von Michael Robrecht

Nachdem die Bundesregierung das 100-Milliarden-Paket zur Stärkung der Bundeswehr am Sonntag angekündigt hat, wird in Deutschland die Rückkehr zur Wehrpflicht ein nicht mehr wegzudiskutierendes Thema werden. Ja, eine allgemeine Dienstpflicht und die Rückkehr zur Wehrpflicht sind notwendig! Wer das aus Politik und Medien gefordert hat, machte sich damit lange keine Freunde. Kalter Krieger, politisch nicht durchsetzbar, lauteten die Totschlagargumente. Nach der Ukraine-Kriegswoche argumentiert so niemand mehr. Fest steht doch, dass das mit der neuen Bundeswehr ohne zusätzliche Soldaten nichts wird. Die Wehrpflicht prägt den Charakter der Streitkräfte. Sie bindet den jungen Bürger an seinen Staat, macht die Landesverteidigung zur Angelegenheit ihrer Staatsbürger. Über die Monate beim „Bund“ blieben früher mehr gute Leute bei der Armee (Qualität des Personals). Die Mobilmachungs- und Aufwuchsfähigkeit ist ohne Wehrpflicht, und damit ohne eine hinreichende Zahl an Reservisten, nicht zu gewährleisten. Das ist eine alternativlose, aktuelle Erkenntnis.