Warum Kaffeefilter im Kuhstall helfen

Seit den Herbstferien tüfteln acht Gymnasiasten (jeweils vier aus der Unter- und Oberstufe) nun schon an ihren Experimenten. Eine lehrreiche und zugleich spannende Zeit, in der die Schüler zunächst eine Fragestellung entwickeln mussten. Es wurde fleißig experimentiert und in den Weihnachtsferien schließlich ein Forschungsbericht erstellt, der am 14. Januar abgeschickt wurde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen