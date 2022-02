Was bleibt vom Arabischen Frühling?

Jörg Armbruster spricht am 9. März in Schloß Holte-Stukenbrock über die Erben der Revolution

Doch der Arabische Frühling hat deutliche Spuren in der Region hinterlassen: Der Islam hat an politischem Einfluss verloren, junge Frauen treten mit großem Selbstbewusstsein auf. Die Rebellion der Jungen gegen die Alten geht weiter. Andererseits fühlen sie sich vom Westen im Stich gelassen, der inzwischen wieder die autoritären Regime hofiert und so die Krise verschärft.

TV-Journalist Jörg Armbruster stellt am Mittwoch, 9. März, um 19.30 Uhr im VHS-Forum in der Kreissparkasse in Schloß Holte sein aktuelles Buch „Die Erben der Revolution“ vor. Armbruster war viele Jahre Auslandskorrespondent der ARD im Nahen und Mittleren Osten. In zahlreichen Dokumentarfilmen und Büchern hat er sich mit den Konflikten und Wandlungsprozessen in der arabischen Welt auseinandergesetzt. Er erhielt unter anderem den Hanns-Joachim-Friedrich-Preis und 2015 den Bayrischen Fernsehpreis für sein Lebenswerk.

