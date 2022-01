Was „bringt“ eine Gartenschau?

Höxter

Die Landesgartenschau in Höxter wird die 19. in NRW sein. Bereits fünfmal war eine Kommune in Ostwestfalen-Lippe Ausrichterin: Rheda-Wiedenbrück 1988, Paderborn (Schloß Neuhaus) 1994, Löhne/Bad Oeynhausen 2000, Rietberg 2008 und zuletzt Bad Lippspringe 2017.

Von Meike Oblau