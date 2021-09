Was Bürgern auf den Nägeln brennt

Unter Teilnahme von Carsten Linnemann, Bürgermeister Uwe Gockel, CDU-Gemeindeverbandsvorsitzendem Bernd Langer und Ortsvorsteher Heinz Rebbe hat der zweite CDU-Frühschoppen in Dörenhagen stattgefunden. „Dank unseres Technikexperten Philipp Noeke waren wir in der Lage, diese Veranstaltung sowohl als persönliches Treffen vor Ort als auch als Videokonferenz durchzuführen“, sagte Frank Simon, Vorsitzender der Ortsunion Dörenhagen.

Gastredner Carsten Linnemann beantwortete alle Fragen und blieb den Zuhörern keine Antwort schuldig. Die Themen waren dabei vielfältig: über die Besteuerung von Direktversicherungen als private Zusatzvorsorge und die Aussage von Norbert Blüm („Die Renten sind sicher“) bis zur globalpolitischen Situation mit subventionierten Agrarprodukten. Natürlich war auch die Windkraft ein Thema. Auf die Frage, ob die CDU die Mindestentfernung von Windrädern auf 250 Metern zur Wohnbebauung herabsetzen will, antwortete Linnemann: „Wir brauchen mehr Windenergieanlagen um die Energiewende zu schaffen, aber an die 1000-Meter-Beschränkung zur Wohnbebauung werden wir nicht drangehen“.

Auf lokaler Ebene seien es vor allem die Busverbindungen, die jetzt nach den Sommerferien für Ärger in Dörenhagen sorgen. „Der morgendliche Bus zur Schule fährt in Dörenhagen jetzt 15 Minuten später los, die Umsteigeverbindungen am Bahnhof sind für unsere Kinder nicht mehr erreichbar. Und auf dem Rückweg Richtung Dörenhagen fährt der Bus nicht mehr nach Dörenhagen rein, sondern hält an Pichts Hof. Die Kinder müssen einen zwei Kilometer langen Fußweg entlang der B 68 in Kauf nehmen, der nicht ungefährlich ist“, schilderte Ortsvorsteher Heinz Rebbe. Das Anliegen sei ihm von vielen Eltern angetragen worden. „Wir werden hier das Gespräch noch einmal mit dem Personennahverkehr suchen“, versprach Bürgermeister Uwe Gockel. „Es ist auch im Gespräch, ein weiteres Linienbündel zu installieren, um Abhilfe zu schaffen“.

Linnemann fordert Nachbesserung bei Schulen

Natürlich war auch die Corona-Pandemie ein Thema: „Wir müssen unsere Grundschüler zur Schule schicken, das ist ganz wichtig. Auch wenn wir aktuell keinen ausreichenden Schutz in Form eine Impfung parat haben. Wir sollten die CO 2 -Ampeln installieren und über zusätzliche Lüftungsmöglichkeiten entscheiden“, sagte Carsten Linnemann.

Weitere lokale Themen waren die anstehende Bauplatzvergabe für das Baugebiet „Am Knick“, die Errichtung des Betreuungsgebäudes für Kindergarten und Schule sowie die Sanierung der Kreisstraße 1. Ratsherr Christoph Noeke referierte über die neuen Vergabekriterien für Bauplätze sowie weitere Themen, die im Gemeinderat aktuell diskutiert werden.

„Mit dem Frühschoppen hat die CDU ein Format geschaffen, das bei den Dörenhagenern gut ankommt. Die Themen, die den Ort betreffen, stehen hier im Vordergrund. Die Ortsunion tritt als Veranstalter auf, damit wir die Anliegen wieder mit zurück in den Rat und die Ausschüsse nehmen können“, bilanzierte abschließend Stephan Droste von der CDU-Ortsunion.