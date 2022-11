Alle 60 Kilometer eine Lademöglichkeit an größeren Straßen – dieses Ziel hat das EU-Parlament bis 2026 gesteckt. Was bedeutet das für OWL? Die ganz entscheidende Frage ist, wie schnell die Lademöglichkeiten sein sollen. Hier unterscheiden sich nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Säulen.

Der niederländische Anbieter Fastned investierte früh in Deutschland – wie hier am Autohof Paderborn-Mönkeloh.

Sehr früh investierte die Tankstellenkette Tank & Rast in Ladesäulen – auch in OWL. Die ersten Säulen standen unter anderem an der Raststätte Lipperland Nord und Lipperland Süd an der A2. In der Anfangszeit war das Laden dort kostenlos. Später übernahm Eon diese Ladesäulen und betreibt diese bis heute.