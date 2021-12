Was Eltern jetzt wissen müssen

An diesem Freitag starten in Bielefeld die Kinderimpfungen – Termine im Impfzentrum sofort ausgebucht

Bielefeld

Von diesem Freitag an werden in Bielefeld auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft. Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger sagte am Mittwoch, dass im Impfenzentrum an der Stadt halle 4500 Impfdosen zur Verfügung stehen. Wegen der Zweitimpfung können deshalb zunächst nur 2250 Termine vergeben werden.

Von Michael Schläger