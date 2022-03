Was gegen den Personalmangel helfen soll

Der Wirtschaft in OWL fehlen zigtausende Arbeitskräfte – Die Bundesagentur für Arbeit setzt auf einen Mix an Maßnahmen

Bielefeld

26.000 offene Stellen in OWL. Unternehmen, die händeringend Mitarbeiter suchen. Betriebe, die – abseits des Schocks des Ukraine-Krieges – das Fehlen von Arbeitskräften inmitten der Corona-Krise als größtes Problem nennen: Der Personalmangel in der Region zeichnet sich immer stärker ab – und droht sich in den kommenden Jahren weiter zu verschärfen. Dem Problem soll mit einem Mix aus verschiedenen Ansatzpunkten begegnet werden.

Von Oliver Horst