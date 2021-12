Was Halle gut tut

Quo vadis Halle, wohin führt dein Weg? Seit mehreren Jahren, spätestens seit dem Lückenschluss der A33, diskutiert und streitet die Haller Politik über die Frage, wie diese Stadt transformiert und wie die Zukunftschancen durch die weggefallenen Blechlawinen auf der B68 genutzt werden sollten. Viele Haller überlassen das gar nicht nur der Politik, sondern mischen selber mit, zum Beispiel in der Bürgerinitiative Alleestraße, in der Stadtpark-Initiative oder der IG zum Erhalt alter Häuser an der Langen Straße. Und diese Initiativen sind erfolgreich: Sei es durch den Bürgerentscheid Alleestraße, die mittlerweile fraktionsübergreifende Zustimmung für einen Stadtpark am Berufskolleg oder auch die Hinzuziehung eines Baukulturbeirates des Landschaftsverbandes, dessen direkte Nachwirkung die Erarbeitung eines professionellen Halle-Leitbildes ist, das in dieser Woche in digitaler Form der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

