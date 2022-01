Was hat die Ampel-Koalition mit der ICE-Trasse vor?

Was bedeutet die neue Bundesregierung für den von der Deutschen Bahn favorisierten Neubau einer ICE-Schnelltrasse von Bielefeld nach Hannover?

Als sie noch in der Opposition waren, konnten heimische Politiker von Grünen und FDP mit dem Finger auf den Bundesverkehrsminister An­dreas Scheuer (CSU) und den Bahnbeauftragten Enak Ferlemann (CDU) zeigen. Gleiches galt für die SPD, obwohl sie in der Großen Koalition mitregiert hat. Nun sind beide nicht mehr in ihren Ämtern.