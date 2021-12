Was Hoffnung macht, was Sorge bereitet

Bielefeld

Bis zum Jahresende sollen mehr als 30 Millionen Impfungen erfolgen, um die Corona-Lage in den Griff zu bekommen. „Auf Knopfdruck lässt sich aus einem Schneckentempo – so war es in den vergangenen Wochen und Monaten – keine Turbogeschwindigkeit herbeizaubern, auch wenn manche Politiker die Menschen das glauben lassen wollen“, kommentiert André Best, Leiter der WESTFALEN-BLATT-Redaktion am Jahnplatz.