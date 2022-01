Was in Halle jetzt eigentlich alles Zeit bräuchte

Wer Bach-Tage komplett absagt, muss sich der Schwergewichtigkeit der Kultur gerade in Pandemiezeiten bewusst sein, meint der WB-Kommentator. Auch mit dem politischen Umgang mit alten Häusern sowie mit dem schwierigen ISEK-Verfahren in Halle setzt er sich kritisch auseinander.

Was für eine Woche! Was für Themen! Und am Ende dieser Woche gibt es auch noch, sozusagen als traurigen Höhepunkt, die erste Komplett-Absage der Haller Bach-Tage in ihrer knapp 60-jährigen Geschichte obendrauf. Nicht, dass man kein Verständnis für die Verantwortlichen entwickeln könnte, die mit der Absage-Entscheidung gewiss schwer gerungen haben. Doch man sollte sich den Schmerz derer schon bewusst machen, die als doppelt Geimpfte und Geboosterte hofften, dass solch ein scharfer kultureller Lockdown nicht mehr wirklich nötig würde.