Was ist mit dem 100.000-Euro-Becken los?

Der Zustand des einst sündhaft teuren Wasserspiels auf dem Bünder Marktplatz sorgt in den sozialen Medien für reichlich Diskussionsstoff. „100.000 Euro vergammeln“, schreibt ein Internetnutzer in einer lokalen Facebook-Gruppe und postet ein Bild des Beckens, das grünlich verfärbt und ziemlich schmuddelig aussieht.

Andere Bürger, die das Areal kennen, steigen in die Online-Diskussion mit ein. „Traurig, wie mit Steuergeldern umgegangen wird“, kommentiert eine Userin – und verweist somit auf die Entstehungsgeschichte des Wasserspiels in zentraler Innenstadtlage. Wie mehrfach berichtet, war über das Flachwasserbassin und die damit einhergehende fast zwei Millionen Euro teure Umgestaltung des Bünder Marktplatzes mit erheblichen Mitteln aus einem Städtebauförderprogramm des Landes NRW vor einigen Jahren hitzig diskutiert worden. 2013 hatte sich der Stadtrat dann für die Maßnahme ausgesprochen. Zwei Jahre später war das 100.000-Euro-Wasserspiel, zu dem das Land immerhin 70 Prozent der Kosten beisteuerte, in Betrieb gegangen. Bereits nach einem Jahr war der Pool das erste Mal defekt.