Was mein Auto alles kann: ADAC und WESTFALEN-BLATT verlosen zwölf Plätze für Spezial-Training

Paderborn

In den allermeisten Autos stecken heute viele kleine Helferlein, die das Fahren sicherer und komfortabler machen sollen. Doch wie funktionieren diese Assistenz-Systeme und wie setzt man sie sinnvoll ein? Der ADAC OWL und das WESTFALEN-BLATT bieten gemeinsam einen Kursus an, bei dem Autofahrer die intelligente Technik in ihren Autos in Theorie und Praxis erleben und erfahren können.

Von Ingo Schmitz