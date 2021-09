„Was mich als Mensch ausmacht, ist meine Familie“

Bundestagskandidaten im Porträt (7): Alina Wolf tritt für Die Linke im Wahlkreis 136 – Höxter - Gütersloh III - Lippe II – an

In der Natur fühlt sich Alina Wolf wohl. Das schätzt sie auch am grünen Flächenkreis Höxter, wo sie gerne mit ihrem Schäferhund-Mischling spazieren geht.

Der Sozialkundelehrer in der Schule gibt den Ausschlag. Der „alt eingesessene CDUler mit sozialem Kern“, wie Alina Wolf beschreibt, führt sie näher an politische Literatur heran. Nach und nach findet sie ihre politische Heimat: 2016 tritt sie in Die Linke ein. Bei des Bundestagswahl kandidiert sie für den Wahlkreis 136: Höxter – Gütersloh III – Lippe II.