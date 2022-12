Was tun bei Vorhofflimmern?

Mindestens jeder fünfte Schlaganfall ist auf Vorhofflimmern des Herzens zurückzuführen. Diese Rhythmusstörung ist also ernst zu nehmen. Die gute Nachricht: Sie ist heute zu therapieren. Und Blutverdünner schützen vor dem Risiko eines Schlaganfalls.

Kardiologen Prof. Dr. Christoph Stellbrink und Carsten Diekmann am Lesertelefon – smarte Uhren erleichtern Diagnose

Etwa acht Prozent der über 60-Jährigen leiden an Vorhofflimmern. Aber Jüngere sind durchaus ebenfalls schon betroffen, wie sich auch bei der WESTFALEN-BLATT-Telefonaktion erwies. Auch Anrufer aus dieser Altersgruppe baten die beiden Experten – Universitätsprofessor Dr. Christoph Stellbrink, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Bielefeld, und seinen niedergelassenen Kollegen Carsten Diekmann – am Mittwochabend um Rat und Antworten.