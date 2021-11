Was wird aus den Förderschulen?

Nieheim/Brakel

Der Kreisschulausschuss befasst sich in seiner Sitzung am kommenden Dienstag mit der Zukunft der Förderschulen für geistige Entwicklung in Eversen und Frohnhausen. Die Politiker sollen eine Grundsatzentscheidung darüber fällen, unter welchen Bedingungen die Schulen in den beiden Orten erhalten bleiben können oder ob ein Neubau einer Förderschule an zen­trale Stelle im Kreis die Option für die Zukunft sein soll.

Von Marius Thöne