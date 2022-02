Was wird aus der Fährklause in Wehrden?

Für die Fährklause in Wehrden gibt es einen Kaufinteressenten. Allerdings will der die Immobilie komplett verändern.

Die Fährklause diente lange Jahre aus Ausflugsziel für Radfahrer des Weserradweges R 99, aber auch für die Wehrdener selbst. Die Höxteraner Maklerfirma Sun Weser Finanz bietet sie nun zum Verkauf an. Kaufpreis: 267.000 Euro.

Um das zu verhindern, soll der Rat in seiner kommenden Sitzung einen Bebauungsplan verabschieden, der zum Ziel hat, die Bebauung des Grundstücks der Fährklause und damit einen Teil des Weserufers in Wehrden durch Bauleitplanung steuern zu können. Zuvor beschäftigt sich der Bezirksausschuss Wehrden am Donnerstag mit dem Thema. Zur Sicherung der Planung soll eine Veränderungssperre beschlossen werden.