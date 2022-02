Was wird aus der Konrad-Zuse-Straße?

Bad Wünnenberg

Noch Klärungsbedarf sehen Bad Wünnenbergs Kommunalpolitiker bei der künftigen Nutzung der Konrad-Zuse-Straße in Haaren. Daniel Watts von der Stadtverwaltung hat in der jüngsten Ratssitzung eine Anfrage übermittelt, wonach der Bauherr des geplanten Gesundheitszentrums an der Adam-Opel-Straße die Konrad-Zuse-Straße in ein Einbahnstraßensystem auf seinem Gelände einbeziehen möchte.

Von Marion Neesen