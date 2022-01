Was wird aus der Ponderosa in Würgassen?

Ein Ersatzneubau könnte eine Idee sein, so BGZ-Pressesprecher Henrik Kranert-Rydyz. Eine weitere Möglichkeit sei ein Umzug in das Info-Zentrum des Kernkraftwerkes, das umfangreich umgebaut werden soll, um Besucher des neuen Lagers in zeitgemäßem Stil informieren zu können. Vorschlag Nummer 3 wäre, dass das „Ponderosa“-Gebäude weiter vor Ort – unweit der Zufahrt zum KKW – genutzt wird. Seit August 1998 steht der Vereinsgemeinschaft Würgassen das Gemeinschaftshaus zur Verfügung. Nachdem der Energiekonzern „Preussen Elektra“ den Vereinen die „Ponderosa“ zur Nutzung zur Verfügung gestellt hatte, wurde sie in 1800 Stunden Eigenleistung umgebaut. 100 Sitzplätze im Saal und eine überdachte Terrasse mit viel Grünfläche gibt es für die Würgasser.

