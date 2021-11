Was wird aus St. Johannis?

Die evangelisch-reformierte Gemeinde St. Johannis Vlotho lädt ihre Gemeindeglieder und an der Gemeinde interessierte Menschen zu einer Gemeindeversammlung am Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr ein. Es geht um die Zeit nach der Pensionierung des jetzigen Pfarrers und um einen möglichen Verkauf des Gemeindehauses.

Die Gemeindeversammlung findet in Präsenz im Gemeindehaus an der Moltkestraße statt. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, per Zoom an der Veranstaltung teilzunehmen (Meeting-ID: 825 2941 7856, Kenncode: 511273).