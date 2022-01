Was würde Böckstiegel dazu sagen?

Werther

Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Peter August Böckstiegel nicht bereits 1951 mit 61 Jahren gestorben wäre? Wie hätte sich seine Kunst nach den traumatischen Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges mit der Zerstörung seines Ateliers und vieler seiner Kunstwerke im Bombenhagel auf Dresden womöglich verändert? Welche neuen Strömungen hätte der westfälische Expressionist miterlebt, wie hätten sie ihn inspiriert? Die neue Ausstellung „Geste. Informel. Privat.“, die an diesem Sonntag im Böckstiegel-Museum in Werther eröffnet wird, zeigt, wie Künstler nach 1945 den Aufbruch wagten.

Von Margit Brand