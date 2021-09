Espeln

Was zur Hölle ist die „Hölle“ in Espeln? Für Bewohner des Hövelhofer Dorfes ist diese Frage natürlich leicht zu beantworten. Wer nicht aus Hövelhof stammt, hatte am Dienstagabend bei „Steffis Kneipenquiz“ im Autoscooter auf dem Festgelände am Bürgerhaus aber möglicherweise gewisse Fragezeichen auf der Stirn.

Von Meike Oblau