Wäsche und Stimmung liegen am Boden

Kabarettist. Bühnenautor. Ideengeber für Gags in den Fernsehshows „7 Tage 7 Köpfe“, „TV Total“ und „ZDF-Heute Show“: Matthias Jung (Jahrgang 1978) aus Mainz ist studierter Diplom-Medienpädagoge und hat seinen „Master“ im „Studium des täglichen Lebens in deutschen Familien“ abgelegt. Und da man von der Studiererei nicht leben kann, tingelt er über die Bühnen der Republik und hält der Gesellschaft als „Deutschlands lustigster Jugend- und Pubertätsexperte“ den Spiegel vor. „Mattes“ gilt als feste Größe der Kabarettlandschaft.

Kabarettist Matthias Jung in Ottbergen: „Chill mal - Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ – Wahrheiten über die heutige Jugend

Mit Abstand und Maske in der Ottberger Kulturscheune;: Dr. Arnd Mathias (Vorsitzender der Kulturgemeinschaft Ottbergen) mit dem durch Fernsehauftritte bekannten Kabarettisten

Der Abendtermin in Ottbergen in der Kulturscheune auf dem Wiemers-Meyerschen Hof ist wegen Corona der dritte Versuch – und der hat endlich funktioniert. So konnte Dr. Arnd Mathias (Vorsitzender der Kulturgemeinschaft Ottbergen) gut 60 Besucher mit Gesichtsmaske und auf Abstand sitzend begrüßen.