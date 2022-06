Waschstreifen made in Gütersloh

Deutsch-schweizerisches Gründerduo „Imnuu“ will Waschmittelmarkt umkrempeln – Aufträge von Rossmann und Co.

Gütersloh

Waschmaschinen und Gütersloh sind seit fast 100 Jahren durch den Namen Miele fest verbunden. Nun schickt sich ein Start-up aus der Stadt an, den Markt für Waschmittel in Europa umzukrempeln: Das junge Unternehmen „Imnuu“ bietet Waschstreifen als Alternative zu Pulver oder Flüssigmittel an. Kurz nach dem Start sind große Handelsketten auf die Gütersloher aufmerksam geworden, in deren Auftrag Imnuu auch produziert.

Von Oliver Horst