Wasser flutet Garage und Keller

Starkregen in Herford: Am Biemser Weg stand eine Garage unter Wasser.

Der Alarm ging ein um 16.29 Uhr. Am Biemser Weg stand eine Garage unter Wasser, in der Elsener Straße und in der Birkenstraße war Wasser in den Keller gelaufen.

An allen Einsatzstellen wurden durch die Einsatzkräfte Pumpen eingesetzt, alarmiert waren die Löschgruppen Elverdissen und Schwarzenmoor und die hauptamtliche Wache. "Es waren drei Einheiten ausgerückt, also insgesamt etwa 30 Personen", erklärte Christoph Büker, Pressesprecher der Feuerwehr Herford, auf Nachfrage gegenüber dieser Zeitung.

Der Einsatz dauerte ungefähr eine Stunde und sei "nicht dramatisch" gewesen, hieß es weiter. Über den entstandene Sachschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.