„Wasser im Fluss“: Neun Maßnahmen 2022 in Schlangen geplant

Projekt soll für besseren ökologischen Zustand sorgen – Stauwehr an Strothe wird entfernt

Schlangen

In der Gemeinde Schlangen soll in diesem Jahr das Projekt „Wasser im Fluss“ weiter vorangetrieben werden. Es dient der Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen, mit denen ein guter Gewässerzustand nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRI) erreicht werden soll. Von geplanten 50 Maßnahmen in Schlangen sind bereits 37 umgesetzt worden. Weitere neun sind für 2022 vorgesehen.

Von Uwe Hellberg