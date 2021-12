„Wasser muss schneller ablaufen“

Der Starkregen und die heftigen Überschwemmungen am 9. September in der Innenstadt von Steinheim haben Spuren hinterlassen. Mit Hochdruck arbeitet die Stadt daran, Schutzmaßnahmen zu treffen, um so ein Ereignis zu verhindern.

„Der Klimawandel ist da, keine Frage. Und es kann jedes Jahr passieren, dass solche Regenmengen wie am 9. September niedergehen. Darauf müssen wie gefasst sein und dementsprechend reagieren“, sagte Bürgermeister Carsten Torke bei der Besichtigung einer Hochwasserschutzmaßnahme. Wenn es sehr stark und lange regne, würden die Wassermassen auf frisch bewirtschaftete und erosionsanfällige Ackerflächen östlich von Steinheim, der sogenannten Lother Höhe, treffen. Von dort laufe das nicht so schnell versickernde Regenwasser zusammen mit Ackerschlamm in die Innenstadt von Steinheim, erläuterte Torke. Betroffen waren im September die Gebäude, die nahe an der Emmerbrücke stehen. Die Rolfzener Straße, die untere Lother Straße, Teile der Höxterstraße und kleinere Nebenstraße in der Innenstadt standen schnell unter Wasser.