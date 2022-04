Wasserleitung muss gereinigt werden

Neuer Brunnen des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“ in Südhemmern geht bald in Betrieb

Hüllhorst/Löhne/Bad Oeynhausen

Die Inbetriebnahme des neuen Trinkwasserbrunnens 19 des Wasserbeschaffungsverbandes „Am Wiehen“ in Südhemmern steht kurz bevor. Bis in die ersten Maitage hinein wird an der unterirdischen Transportleitung zwischen Brunnengalerie und Wasserwerk gearbeitet.