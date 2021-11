Wasserrad nimmt Formen ab

Büren

Während eines Ortstermins beim Unternehmen Metallbau Henke in Verne konnte sich der Vorstand des Heimatvereins Büren jetzt vom Fortschritt der Arbeiten am Mühlrad für die Bohrmühle in Büren überzeugen. Das Mühlrad sei schon gut zu erkennen, und wenn es die weiteren Arbeiten und die Witterung zulassen, könnte noch in diesem Jahr der Einbau erfolgen, erfuhren die Vorstandsmitglieder.