Wasserspritzer im Drei-Viertel-Takt

Löhne/Bad Oeynhausen

Für die Künstler war es nach ihrem Debüt in Bremen und vier Shows in Folge der erste Abend ohne Regen, wie die Duos glücklich berichteten. Aber nicht nur das Wetter stimmte, auch Künstler und Zuschauer präsentierten sich in Höchstform und sorgten so für einen super Start der Straßentheater-Reihe „Von Nord nach West“ auf der Aqua Magica der Städte Löhne und Bad Oeynhausen – bei der es trotzdem nicht ganz trocken blieb.

Von Lydia Böhne