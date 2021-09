Wechsel in einer spannenden Zeit

Der Christuskopf ist ein historischer Schatz und in der Heeper Peter-und-Pauls-Kirche ins rechte Licht gerückt. Gerd Pottmann (links) trieb vor Jahren die Forschungen zum Dachbodenfund an. Jetzt tritt der 79-Jährige sein Amt als Vorsitzender des Heeper Heimatvereins an Christian Gembus ab

Foto: Kerstin Sewöster