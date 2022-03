Weg für Amazon ist frei

Erschließungsmaßnahmen in Belle starten schon kommende Woche

Horn-Bad Meinberg/Steinheim

Nach dem Stadtentwicklungsausschuss hat sich auch der Rat in Horn-Bad Meinberg mit klarer Mehrheit für den Bau eines Amazon-Logistikzentrums in Belle ausgesprochen. Am Mittwochabend votierten 22 Ratsmitglieder für die dafür notwendige Aufstellung eines Bebauungsplans. Es gab sechs Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Von Meike Oblau