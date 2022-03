Wege finden, um neu zu begeistern

Das große 300-Jahr-Jubiläum der Haller Familienbrennerei Kisker ist bereits in Sicht. Vor einiger Zeit ist die 29-jährige Lisa Kisker neu in das Unternehmen eingestiegen und vertritt damit schon die neunte Generation. Sie hat Ideen, wie sie mehr junge Menschen für die Qualität von Kisker.Produkten begeistern will.

Dass das Haller Traditionsunternehmen Kisker am vergangenen Wochenende ausgerechnet mit einer Baumpflanzaktion der Mitarbeiter auf eigenen Flächen im Teuto einen kleinen Beitrag zum runden Geburtstag der Firma leistete, passt eigentlich gut ins Bild. Man stelle sich vor, Unternehmensgründer Johann Anton Kisker hätte einen kleinen Eichensetzling im Jahr 1732 gepflanzt, als er in Halle ein Handelshaus für Leinen, Tabak und eben auch schon Branntwein aufbaute. Nach 290 Jahren wäre daraus wohl ein überaus prachtvoller Baum gewachsen. In der langen Historie des Haller Familienunternehmens, das mit zu den ältesten in OWL gehört, schickt sich jetzt eine junge Frau an, die Familientradition in neunter Generation fortzusetzen.