Wegen 7 Euro: Jugendliche überfallen Jugendliche

Mitten in der Bünder Innenstadt und am helllichten Tag haben drei unbekannte männliche Jugendliche zwei 12- und 13-jährige Jungen ausgeraubt. Eines der Opfer wurde verletzt. Die Beute der Nachwuchskriminellen: 7 Euro. Die Kripo sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Unbekannte drohen zwei Teenagern mitten in der Bünder City Schläge an – 13-Jähriger verletzt – Polizei sucht Zeugen

In einer kleinen Gassen hinter dem „Stadtkind“ sollen die beiden Teenager am Samstag ausgeraubt worden sein.“

Nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Dowe soll sich die Tat bereits am vergangenen Samstag, 3. September, zwischen 13 und 13.30 Uhr zugetragen haben. Die beiden späteren Opfer sollen aus einem Geschäft in der Innenstadt gekommen und Richtung Elsestraße gegangen sein. In einem kleinen Pattweg hinter dem Restaurant Stadtkind, zwischen Museumsplatz und Bünder Busbahnhof, seien sie dann auf das räuberische Trio getroffen.