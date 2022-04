Wegen Corona und Krieg: Maibaumfest abgesagt

Das Maibaumfest in Stift-Quernheim-Klosterbauerschaft fällt aus.

„In knapp vier Wochen stände eigentlich nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder das Maibaumfest auf dem Programm. Aber in Zeiten von Rekord-Inzidenzen und dem Krieg in der Ukraine ist es für uns nicht möglich, ein unbeschwertes Fest auf die Beine zu stellen“, heißt es in einer Mitteilung.