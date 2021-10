„Wegen Söder haben wir verloren!“

Was der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) am Samstag in der Stadthalle Bielefeld meinte: Zur Begrüßung der 659 Delegierten des CDU-Landesparteitags sprach Bielefelds CDU-Kreisvorsitzender Andreas Rüther Klartext. „Wegen Söder haben wir die Wahl verloren“, rief Rüther in den Saal und bekam dafür viel Beifall. Das ordnete der scheidende NRW-Ministerpräsident und gescheiterte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf seine Art als „gewohnte ostwestfälische Diplomatie“ ein. In der „Tagesschau“ sollte Rüthers Rede am Samstagabend übrigens keine Erwähnung finden.

