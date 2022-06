Wegen tödlicher Schüsse vor Gericht

Massiven Vorwürfen sieht sich der mutmaßliche Todesschütze von Brackwede ausgesetzt: Sinan K., der am 8. Dezember 2021 den Teestubenbetreiber Memo K. erschossen haben soll, steht seit Donnerstag vor dem Bielefelder Landgericht. Zum Prozessauftakt durchleuchtete ein Cousin das unkonventionelle Familienleben des 28-jährige Bielefelders.

Wegen des Verdachts des Totschlags und des versuchten Totschlags in vier tateinheitlich zusammentreffenden Fällen sowie des unerlaubten Führens einer Schusswaffe – so formulierte es die Staatsanwaltschaft – muss Sinan K. sich an voraussichtlich zwölf Prozesstagen vor Gericht verantworten. Der Auftakt fand unter starker Polizeipräsenz und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. 35 Personen fanden im Gerichtssaal Platz, 25 weitere mussten draußen warten.