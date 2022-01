Wehr findet neues Zuhause

Löschgruppe Dalhausen zieht um in den bisherigen Gerüstbaubetrieb Wiesmann

Dalhausen

Für den Gerüstbau-Unternehmer Marco Wiesmann wird sein Betrieb in Dalhausen zu klein, für die Löschgruppe des Ortes ist er genau richtig. Und so mietet die Stadt Beverungen das Gebäude ab dem 1. April an und beginnt mit dem Umbau.

Von Alexandra Rüther