Wehrführung für sechs Jahre bestätigt

Wehrführer Ralf Heuwinkel und sein Stellvertreter Dirk Obenhausen stehen auch in den kommenden sechs Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Schlangen. Bürgermeister Marcus Püster übergab ihnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgerhaus die offiziellen Bestellungsurkunden. Für beide ist es die zweite Amtszeit.

Neu Amtszeit hat am 14. April begonnen

Zuvor hatte – wie üblich – eine Anhörung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durch die Gemeinde stattgefunden. An deren Ende wurde Heuwinkel und Obenhausen einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Das war am 27. Oktober 2021. Der Gemeinderat war dann am 17. Februar 2022 der Empfehlung des Kreisbrandmeisters gefolgt und bestellte Ralf Heuwinkel zum Leiter der Schlänger Feuerwehr sowie Dirk Obenhausen zum Stellvertreter.