Weiber werben um mehr Weiber

Schloß Holte-Stukenbrock

Weiber kann man gar nicht genug haben – vor allem in der Verantwortung für das Bühnenprogramm für die Weiberfastnacht. Das alte Dreigestirn dankt ab, das kommissarische will zum 11.11. die Verantwortung in neue Hände geben. Die ersten jungen Weiber haben sich gefunden, brauchen aber noch Unterstützung – am liebsten von einer der tollen Gruppen, die sich zur Weiberfastnacht zusammen auf die Straße begeben.

Von Monika Schönfeld