Weichenstellung für neues Hallenbad

Bau- und Förderverein Sennebad gegründet – Hövelhofer Rat trifft am 9. Dezember wegweisende Entscheidung

Hövelhof

Der Neubau des Hövelhofer Hallenbades nimmt Fahrt auf: In dieser Woche hat sich der „Bau- und Förderverein für das Sennebad“ gegründet. Der gemeinnützige Verein ist aus einer Bürgerinitiative entstanden, die den Bau des neuen Hallenbads übernehmen möchte. Eine Entscheidung hierüber soll in der Sitzung des Gemeinderates am 9. Dezember fallen.

Von Per Lütje