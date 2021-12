Weichenstellung für Vlotho 2030

Kämmerin Livia Hantsche und Bürgermeister Rocco Wilken erläutern den Haushaltsplan 2022 – hier die Zusammensetzung der Aufwendungen im kommenden städtischen Etat. Der Haushaltsplanentwurf steht bei der Weihnachtsratssitzung an diesem Freitag zur Verabschiedung an.

„Mit der Aufstellung des Haushaltsplans, der an diesem Freitag in der Weihnachtsratssitzung verabschiedet werden soll, setzten wir eine Peilmarke für Vlotho 2030“, stellte Bürgermeister Rocco Wilken fest. Gemeinsam mit Kämmerin Livia Hantsche erläuterte er am Montag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT das Zahlenwerk, das bereits nach Abschluss der Budgetberatungen in 2. Lesung vom Haupt- und Finanzausschuss abgesegnet worden war (WB vom 10. Dezember).