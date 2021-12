Weniger Plätze, dafür mehr Gottesdienste: Was Besucher in Werther an den Festtagen beachten müssen

Werther

Es ist ein großer Aufwand, der sich lohnen soll. Man sei gut vorbereitet, betonen Silke Beier und Hartmut Splitter. So wie die Pfarrer dürften sich viele Menschen in Werther über die gute Nachricht freuen: In diesem Jahr soll es wieder Weihnachts-Gottesdienste in den Kirchen geben.

Von Volker Hagemann