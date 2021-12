„Weihnachten ist supercool“

Realschule Nord und Europaschule in Bad Oeynhausen präsentieren gemeinsamen Song

Bad Oeynhausen

Wenn zwei Schulen so dicht nebeneinander stehen, dann sollten sie auch eng kooperieren. Mit diesem Grundgedanken haben die Realschule Nord (RSN) und die Europaschule (EUS) erst Busbegleiter zusammen ausgebildet. Was hier im Kleinen begann, mündete jetzt in einem ganz großen Musikprojekt: Gemeinsam wurde ein eigener, moderner Weihnachtssong produziert, den die Beteiligten nicht ohne Stolz jetzt vorgestellt haben. Er ist bald über den Streamingdienst Spotify zu hören.