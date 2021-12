Weihnachten wieder gemeinsam feiern

Steinhagen

Weihnachten 2020, das durfte im Lockdown auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen nur online gefeiert werden. Weihnachten 2021, das ist wieder in Präsenz in der Dorfkirche und im Johannes-Busch-Haus möglich – wenn auch mit Einschränkungen. „Es ist so schön, dass das trotz der sehr hohen Inzidenzen möglich ist“, sagt Pfarrerin Kirsten Schumann.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold