Weihnachtlicher Zauber an der Burg fällt aus

Die Pandemie führt auch zu Absagen von Veranstaltungen in Bad Lippspringe: Der Weihnachtliche Zauber an der Burg, die Adventskonzerte auf dem Marktplatz und das Weihnachtssingen mit Uli Schneider fallen aus. Das hat die Corona-Konferenz der Stadt am Mittwochnachmittag einstimmig beschlossen. Die Verantwortlichen wollen alles daran setzen, „trotz Pandemie für weihnachtliche Stimmung in der Stadt zu sorgen“, heißt es in einer Mitteilung.

Geplant sind familienfreundliche Veranstaltungen und Aktionen in den kommenden Wochen.

„Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht“, so Ordnungsamtsleiter David Tyler, „aber angesichts der Infektionszahlen und der mehr als angespannten Lage auf den Intensivstationen ist es unserer Meinung nach nur folgerichtig, den Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende und auch die anderen Veranstaltungen abzusagen.“ Die Inzidenz in Bad Lippspringe betrug am Mittwoch 225,5.

„In den vergangenen sechs Wochen haben sich die Inzidenzen deutschlandweit und auch bei uns im Kreis Paderborn alle zwei Wochen in etwa verdoppelt. Darüber hinaus ist die 2G-Regelung bei Veranstaltungen dieser Größenordnung kaum zu kontrollieren. Deshalb begrüßen wir diese Entscheidung ausdrücklich und tragen sie selbstverständlich mit“, werden Laborarzt Dr. Armin Kuhlencord sowie Dr. Vanda Amedick und Dr. Erik Ernst vom Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) zitiert.

„Festliche Aktionen“

Das Stadtmarketing plant nun laut Mitteilung „einige festliche Aktionen, die es den Teilnehmern jederzeit ermöglicht, die bekannten Corona-Regeln einzuhalten“. Dementsprechend wird es im Rahmen der BaLi-Weihnacht 2021 eine stimmungsvolle Beleuchtung in der gesamten Innenstadt und in der Gartenschau geben – inklusive zwei Selfie-Points. Darüber hinaus findet vom 27. November bis 5. Januar wieder die Krippenausstellung statt. Die selbst gebastelten Kunstwerke sind in diesem Jahr in den Schaufenstern verschiedener Einzelhändler in der Innenstadt zu sehen. Alle teilnehmenden Geschäfte sind in einem Flyer aufgelistet, der ab Ende November unter anderem in der Tourist-Information erhältlich sein wird.

Für Sonntag, 5. Dezember, hat sich in der Gartenschau Bad Lippspringe Besuch angekündigt: Um 15 Uhr kommt der Nikolaus in den eintrittspflichtigen Eingangsbereich der Parkanlage und hält für alle kleinen Besucher eine Überraschung bereit.

Am selben Tag findet im Pavillon vor der Tourist-Information die Stiefelaktion statt. Von 14 bis 16 Uhr haben Kinder dort die Möglichkeit, einen blank geputzten Stiefel abzugeben. Bad Lippspringer Einzelhändler füllen sie anschließend mit süßen Leckereien und kleinen Überraschungen. Ab Montag, 13. Dezember, können die Mädchen und Jungen dann in der Innenstadt auf die Suche nach ihrem Stiefel gehen und ihn in einem der teilnehmenden Geschäfte wieder abholen. Während dieser beiden Aktionen am 5. Dezember darf jedes Kind von maximal einem Erwachsenen begleitet werden. Zudem müssen alle Personen ab sechs Jahren einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Auch die traditionelle Hilfsaktion „Weihnachtsbaum der Nächstenliebe“ findet wieder statt. Ab Montag, 6. Dezember, steht der Baum mit den Weihnachtswünschen von Bad Lippspringer Kindern aus finanzschwachen Familien täglich von 10 bis 17 Uhr vor der Tourist-Information. Wer einen der Wünsche erfüllen möchte, nimmt ihn einfach vom Baum und bringt das weihnachtlich verpackte Geschenk bis spätestens Sonntag, 19. Dezember, wieder in die Tourist-Information.

Apropos Geschenke: Ab dem ersten Adventswochenende, 27./28. November, verkaufen die Mitarbeiter in der Tourist-Information zahlreiche weihnachtliche Balinchen-Artikel – darunter einen Adventskalender mit Schokolade, hochwertigen Nusslikör, süße Gewürztaler und festliches Geschenkpapier mit der Schafdame.