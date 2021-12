Weihnachtsglanz aus 22.640 LEDs

Bielefeld

Die Sehnsucht nach üppiger Weihnachtsbeleuchtung scheint in Corona-Zeiten immer größer zu werden. Doch was Alexander Kerker an der Florastraße in Altenhagen an Licht „auffährt“, das dürfte so schnell nicht zu toppen sein. 22.640 LEDs leuchten von Aberdutzenden Lichterketten, mit denen fast das komplette Gebäude und der gesamte Garten ausgestattet sind.

Von Hendrik Uffmann