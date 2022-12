Die Weihnachtsmärkte in Ostwestfalen-Lippe locken mit Lichterglanz und vielen Angeboten. Hier ein Überblick über adventliche Veranstaltungen in der Region - ob traditionell, märchenhaft oder klein, aber fein.

Noch bis 23. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Paderborn geöffnet.

Erst Corona, nun die steigenden Energiepreise: Die Weihnachtsmärkte haben es in diesem Jahr wieder einmal nicht leicht - so fallen mancherorts Attraktionen wie Eisbahnen aus und es wird vermehrt Strom gespart. Nichtsdestotrotz können sich kleine und große Gäste auch 2022 auf eine große Anzahl an Weihnachtsmärkten, Basaren und Hüttendörfern freuen, die kulinarisch, musikalisch und handwerklich einiges zu bieten haben.



Unsere Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Weihnachtsmärkte in Ostwestfalen-Lippe 2022 Mit Beginn der Adventszeit werden in Ostwestfalen-Lippe jährlich die Weihnachtsmärkte geöffnet - wie hier in Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel Bis zum 23. Dezember duftet es in der Paderborner Innenstadt nach Mandeln, Zimt und Anis. Foto: Oliver Schwabe Weihnachtsmarkt Herford: Die XXL-Tanne auf dem Alten Markt ist so etwas wie das Wahrzeichen des Herforder Weihnachtslichtes. Foto: Moritz Winde Bis zum 24. Dezember ist der Bad Oeynhausener Weihnachtsmarkt mit all seinen Attraktionen für die Besucher aus der Kurstadt und weit darüber hinaus geöffnet. Foto: Thomas Klüter Der Höxteraner Weihnachtsmarkt öffnet traditionell vom 24. November bis 24. Dezember 2022 werktags von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 13 bis 19 Uhr, und Heiligabend von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz mit gemeinsamen Weihnachtsliedersingen um 12 Uhr. Foto: Michael Robrecht Die Viertklässlerin Jule Pieper hat den Wiedenbrücker Christkindlmarkt feierlich eröffnet. Mehr als einen Monat lang öffnen die Verkaufsstände täglich ihre Türen. Letzter Öffnungstag ist Freitag, 23. Dezember. Foto: Im lippischen Blomberg erleben Besucher jährlich am ersten Adventswochenende einen niederländischen Adventsmarkt. Foto: Heimatverein Sint Nicolaas e.V. Der Nikolaus mit seinen Engeln beim Delbrücker Adventsmarkt. Foto: Axel Langer

Weihnachtsmärkte in Bielefeld

In diesem Jahr läuft der Weihnachtsmarkt in der Bielefelder Altstadt seit dem 21. November. Foto: Bielefeld Marketing

Weihnachtsmarkt in der Bielefelder Innenstadt

Der größte Weihnachtsmarkt ist in der Bielefelder Innenstadt zu finden. Neben Glühweinbuden und Grillwurstständen können Besucher auch an Hütten mit Handwerkszeug oder Adventsdekoration vorbeischlendern.

Wann? 21. November bis 30. Dezember

Weihnachtsmärkte im Kreis Gütersloh

Der Gütersloher Weihnachtsmarkt ist bis 30. Dezember geöffnet. Foto:

Christkindlmarkt Wiedenbrück

Der Wiedenbrücker Christkindlmarkt ist der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt im Kreis Gütersloh – und sicherlich auch einer der längsten. Mehr als einen Monat lang öffnen die Verkaufsstände täglich ihre Türen.

Weihnachtsmarkt in Gütersloh

Nach den Pandemie-Einschränkungen dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen. Jazz, Soul, Rock, Blues und Mitmachkonzerte sowie -programm für die Kinder wird auf die Bühne gebracht. Kulinarisch gibt es Flammkuchen, Churros, Pizza, Nudeln sowie ganz neu Möppkenbrot.

Weihnachtsmarkt in Rheda-Wiedenbrück

Wann? bis 23. Dezember

Weihnachtsmärkte im Kreis Minden-Lübbecke

Beim Albachtener Weihnachtsmarkt erwartet die Gäste eine stimmungsvolle Mischung aus kulinarischen Genüssen, weihnachtlichen Dekorationen, Geschenkideen und viel Musik. Foto: Weihnachtsmarkt Albachten

Weihnachtszauber in Lübbecke

Mike Lammers aus Lübbecke lädt erneut zum „Weihnachtszauber“ am Wiehenweg ein, diesmal vom 3. Dezember bis 6. Januar. Kleine Wunder und Sehenswürdigkeiten soll es im Zauberdorf genauso geben wie Glühweinkonzerte.

Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen

Rund um den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und im Kurpark überlässt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH auch in diesem Jahr nichts dem Zufall. Neben dem bekannten Hüttenzauber gibt es in diesem Jahr erstmalig eine Kunsteisbahn.

Wann? bis 24. Dezember

Weihnachtsmärkte im Kreis Paderborn

Weihnachtsmarkt in Paderborn (Archivbild). Foto: Jörn Hannemann

Weihnachtsmarkt in Paderborn

Es duftet nach Mandeln, Zimt und Anis. Die Hände werden mit dem heißen Glühwein oder Kakao aufgewärmt. Der Paderborner Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten bis zum 23. Dezember.

Weihnachtsmärkte im Kreis Herford

Die XXL-Tanne auf dem Alten Markt ist so etwas wie das Wahrzeichen des Herforder Weihnachtslichtes. Foto:

Weihnachtslicht in der Herforder Innenstadt

Bis zum 30. Dezember locken mehr als 40 festlich geschmückte Buden die Besucher in die Herforder Innenstadt - von der Radewig bis zum Neuen Markt in die Fußgängerzone.

Wann? bis 30. Dezember

Der bekannte Weihnachtsmarkt auf Gut Böckel in Rödinghausen fällt 2022 erneut aus.

Weihnachtsmärkte im Kreis Höxter

Weihnachtsmarkt in Höxter

Öffnungszeiten des Höxteraner Weihnachtsmarktes: Montag bis Samstag: 11 bis 19 Uhr. Freitags mit Live Musik bis 20 Uhr, Sonntags von 13 bis 19 Uhr. Heiligabend: 11 bis 14 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag am 2. Advent, 4. Dezember. Traditionelles Weihnachtssingen der Musikschule Höxter am Dienstag, 24. Dezember um 12 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt.

Wann? bis 24. Dezember

Weihnachtsmärkte im Kreis Lippe

In Blomberg erleben Besucher jährlich am ersten Adventswochenende einen niederländischen Adventsmarkt. Foto: Heimatverein Sint Nicolaas e.V.

Weihnachtsmarkt im Detmold

Die Stadt Detmold und die Werbegemeinschaft „Die Händler“ veranstalten den Weihnachtsmarkt ab diesem Jahr nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern im historischen Ambiente des Schlossparks. Leuchtkugeln in den Bäumen und ein neues, wärmeres Licht in den Weihnachtshütten sorgen für eine gemütliche Stimmung wie bei Kerzenschein und Kaminfeuer. Auch das fürstliche Residenzschloss ist festlich illuminiert und lädt Kinder und Erwachsene zu besonderen weihnachtlichen Veranstaltungen ein.